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Килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские в Шымкенте

15 Ноября 2022, 13:03
Килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские в Шымкенте
15 Ноября 2022, 13:03

Килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Килограмм «синтетики» изъяли полицейские в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции Шымкента в ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Карасора» установили жителя Усть-Каменогорска, который носил с собой в сумке наркотические вещества. При проверке полицейские обнаружили и у мужчины синтетические наркотики весом более 1 кг. По результатам экспертизы выявлено, что это мефедрон. По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Фото: polisia.kz


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