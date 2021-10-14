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Килограмм марихуаны носил в сумке житель Шымкента

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Октября 2021, 09:46
Килограмм марихуаны носил в сумке житель Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Более 1 кг марихуаны носил в сумке житель Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» выявлен факт незаконного хранения наркотических средств.

Полицейские по полученным оперативным данным установили жителя микрорайона Сауле аль-Фарабийского района. При проверке в его сумке был обнаружен пакет с наркотическим веществом.

По результатам соответствующей экспертизы установлено, что это марихуана, вес которой составил 1058 граммов.

По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Проводится досудебное расследование.

Борьба с преступностью   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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