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    20:31, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Килограмм гашиша обнаружили полицейские в доме жителя Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около килограмма наркотиков обнаружили полицейские в доме жителя Караганды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    К сотрудникам отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды поступила информация о том, что некий мужчина на территории города занимается распространением наркотических средств. По факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 40-летнего мужчину. Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили у него дома вещество растительного происхождения, расфасованное в полимерные пакеты для дальнейшей реализации. Экспертиза установила, что это наркотическое средство «гашиш» весом около одного килограмма. Ведется расследование.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Карагандинская область
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