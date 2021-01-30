Килограмм гашиша обнаружили полицейские в доме жителя Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около килограмма наркотиков обнаружили полицейские в доме жителя Караганды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

К сотрудникам отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды поступила информация о том, что некий мужчина на территории города занимается распространением наркотических средств. По факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 40-летнего мужчину. Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили у него дома вещество растительного происхождения, расфасованное в полимерные пакеты для дальнейшей реализации. Экспертиза установила, что это наркотическое средство «гашиш» весом около одного килограмма. Ведется расследование.



