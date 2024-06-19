Килиану Мбаппе сломали нос, его дальнейшее участие в Евро-2024 под вопросом

Капитана французской сборной увезли со стадиона на скорой после матча с Австрией, и пока неизвестно сможет ли он выйти на поле в игре с Нидерландами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

Травма лица, полученная Килианом Мбаппе в понедельник в матче группы D с Австрией (1:0), поставила под сомнение его дальнейшее участие в чемпионате Европы.

В результате столкновения с плечом австрийского защитника Кевина Дансо Мбаппе увезли с «Дюссельдорф-Арены» в машине скорой помощи.

Первичный осмотр капитана французской сборной в больнице оказался обнадеживающим. Поэтому было принято решение его не оперировать, говорится в заявлении Федерации футбола Франции, опубликованном минувшей ночью.

- Килиан Мбаппе получил перелом носа, - подтвердила ФФФ. - Он вернулся в базовый лагерь сборной Франции. В течение следующих нескольких дней он будет проходить лечение, но в ближайшее время операцию ему делать не будут. Будет изготовлена маска, чтобы 10-й номер сборной Франции мог рассчитывать на возвращение к соревнованиям после периода лечения.

До травмы Мбаппе выглядел на поле не самым лучшим образом, но все же показал свою важность для Франции, которая рассчитывает выиграть свой третий чемпионат Европы и первый с 2000 года.

Именно его напор привел на 38-й минуте к автоголу Максимилиана Вёбера, принесшему Дидье Дешаму 100-ю победу в качестве тренера сборной Франции.

Мбаппе легко обыграл Филиппа Мвене в штрафной и сделал передачу в центр в поисках партнера. А Вёбер, пытаясь предотвратить опасность, нечаянно переправил мяч в собственные ворота.

В начале второго тайма Мбаппе вышел один на один с вратарем соперников, но не сумел попасть в ворота с близкого расстояния.

Французский форвард еще не забивал на чемпионатах Европы - на последнем Евро три года назад ему это не удалось.

Мбаппе - талисман сборной Франции, и его травма, вероятно, вселила опасения в сердца болельщиков.

Следующий матч на турнире сборная Франции проведет в пятницу против команды Нидерландов, и пока неясно, выведет ли ее на поле Килиан Мбаппе.