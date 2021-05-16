«Киелі Табиғат»: костанайские волонтёры посвятили свой выходной уборке города

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в рамках Республиканского экологического проекта «Киелі Табиғат» в Костанае прошла экологическая акция по уборке территории нового Триатлон парка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала специалист сектора поддержки молодежных инициатив Молодежного ресурсного центра Бахыт Жанбатырова, участниками данной акции выступили волонтеры города, а также общественные молодежные лидеры.

«Держать в чистоте свой город- долг каждого неравнодушного человека нашей страны!» - такого мнения придерживаются волонтёры.

«В рамках республиканской акции мы уже проводим третью уборку в разных местах города. Сегодня это Триатлон парк. Было вовлечено порядка 20-25 неравнодушных людей. В общей сложности таких акций запланировано 4. Следующая, заключительная акция, пройдет 25 мая»,- говорит Б. Жанбатырова.

Такие акции, по словам представителя МРЦ, проходят часто. В следующую субботу, к примеру, запланирован экологический субботник, но уже не в рамках акции «Киелі Табиғат».

«Радует то, что молодежь заинтересована в подобных мероприятиях и с радостью находит для этого время, даже в выходные дни. Как пример, - учащиеся Назарбаевской интеллектуальной школы. Эти ребята создали экологическую организацию «Кеттiк, бро!» и на постоянной основе проводят экологические акции и субботники, а также профилактические беседы с целью привлечь как можно больше участников в свою экологическую организацию! Это большой показатель того, что молодежи небезразлична экологическая среда своей местности и для этого делается всё возможное»,- подытожила она.

Напомним, ранее волонтёры и представители молодёжных организаций в рамках акции «Киелі Табиғат» провели высадку 600 саженцев берёзы в пригороде Костаная



