«Киелі Табиғат»: костанайские волонтёры посвятили свой выходной уборке города
Как рассказала специалист сектора поддержки молодежных инициатив Молодежного ресурсного центра Бахыт Жанбатырова, участниками данной акции выступили волонтеры города, а также общественные молодежные лидеры.
«Держать в чистоте свой город- долг каждого неравнодушного человека нашей страны!» - такого мнения придерживаются волонтёры.
«В рамках республиканской акции мы уже проводим третью уборку в разных местах города. Сегодня это Триатлон парк. Было вовлечено порядка 20-25 неравнодушных людей. В общей сложности таких акций запланировано 4. Следующая, заключительная акция, пройдет 25 мая»,- говорит Б. Жанбатырова.
Такие акции, по словам представителя МРЦ, проходят часто. В следующую субботу, к примеру, запланирован экологический субботник, но уже не в рамках акции «Киелі Табиғат».
«Радует то, что молодежь заинтересована в подобных мероприятиях и с радостью находит для этого время, даже в выходные дни. Как пример, - учащиеся Назарбаевской интеллектуальной школы. Эти ребята создали экологическую организацию «Кеттiк, бро!» и на постоянной основе проводят экологические акции и субботники, а также профилактические беседы с целью привлечь как можно больше участников в свою экологическую организацию! Это большой показатель того, что молодежи небезразлична экологическая среда своей местности и для этого делается всё возможное»,- подытожила она.
Напомним, ранее волонтёры и представители молодёжных организаций в рамках акции «Киелі Табиғат» провели высадку 600 саженцев берёзы в пригороде Костаная