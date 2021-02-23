Киберволонтёры помогают предотвратить преступления против детей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Правоохранительными органами и Управлением образования Карагандинской области усилена работа по предотвращению преступлений в отношении несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ».

С 1 марта 70 педагогов региона начнут обучение по авторской программе Центра детской безопасности «Ангел». После получения сертификата школьные тренеры по детской безопасности будут прививать ученикам навыки поведения в быту и соцсетях, а также учить, как вести себя в опасных ситуациях.

В Карагандинской области на онлайн-совещании с участием акима региона Жениса Касымбека обсудили предпринимаемые меры по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних - в частности, против половой неприкосновенности детей. В результате анализа такого рода преступлений выявлено, что большая часть из них совершается людьми из близкого окружения либо членами семьи.

«Необходимо регулярно посещать все семьи, где воспитываются дети, проводить соответствующие беседы, раздавать памятки родителям, а именно матерям. Эти меры должны помочь выявить и предупредить преступления насильственного характера. Но прежде всего надо охватить семьи, в которых совместно проживают лица, состоящие на учёте в полиции», - считает начальник УМПС Департамента полиции Валерий Коваленко.

В области с 1 февраля действует мобильное приложение «102», и кнопка одного звонка в нём SOS, с привязкой к ЦОУ, для экстренного реагирования на все правонарушения, в том числе и на факты бытового насилия в семье. Скачать его можно в плеймаркете под названием «102». Это желательно сделать каждой семье, а особенно тем, где воспитываются несовершеннолетние дети. С начала работы этого приложения в ЦОУ УП города Караганды поступило 19 обращений, из них в сфере семейно-бытовых отношений - одно.

Для противодействия преступлениям в отношении несовершеннолетних создана также группа из числа блогеров. Они мониторят интернет-пространство для выявления сайтов и контента противоправной направленности. В работе киберволонтёров уже есть положительные результаты. Например, при мониторинге соцсети «ВКонтакте» установлены группы, где отсутствуют возрастные ограничения, то есть доступ к информации может получить любой пользователь, в том числе и малолетний ребёнок. В них выкладываются интимные фото, недвусмысленно предлагают знакомства, что неприемлемо для сайтов, где отсутствуют ограничения по возрасту.

Пока сообщество киберволонтёров создано только в Караганде, но уже в скором времени такие группы появятся в Темиртау, Шахтинске, Сарани и Абае.

Управление образования тоже принимает всевозможные меры для профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. В области налажено взаимодействие психологов Управления образования и Департамента полиции, которые занимаются разработкой анкет и обработкой информационного контента. На базе семи школ Карагандинской области прошла успешная апробация программы «Автоматизированная система психолого-педагогического мониторинга», которая позволит педагогам-психологам больше времени уделять индивидуальной работе с учениками.

«В социальные паспорта школ введён учёт детей, воспитывающихся в семьях с отчимами или мачехами. Для усиления психологической помощи в школах и колледжах созданы команды школьной безопасности. Они выявляют детей, которые нуждаются в социальной, медицинской, психолого-педагогической или правовой поддержке», - отметила руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова.

В регионе также налажено сотрудничество по вопросам профилактики насилия в отношении детей с руководителем общественного фонда «Не молчи» Диной Тансари.

Женис Касымбек, подводя итоги совещания, предложил активнее привлекать общественность к работе по профилактике преступлений против несовершеннолетних. И дал ряд поручений.

«Мы утвердили Дорожную карту по обеспечению безопасности и предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних на 2021-2023 годы. На этой площадке нужно оговаривать все проблемы открыто. К деятельности рабочей комиссии необходимо привлечь представителей общественных организаций. Нужно тщательно разбираться по каждому факту. Мы все родители, и должны переживать за каждое дело и каждого ребёнка», - отметил Женис Касымбек.