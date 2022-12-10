Киберспортсмены из Казахстана выиграли чемпионат мира по PUBG Mobile на Бали

10 Декабря 2022, 20:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в упорной борьбе заняла первое место в турнирном рейтинге по дисциплине PUBG MOBILE. Чемпионами мира стали Дамир AXZCER Омаров, Бакытжан PUNCHER Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай, Арман PSIX Чамани, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию киберспорта.

«Была сформирована сборная Qazaq Cybersport Federation. Участвовали в азиатской квалификации, и мы выиграли ее. Так наша сборная прошла на чемпионат мира в Бали. Чемпионат проходил с 1 по 10 декабря. Принимали участие киберспортсмены из 106 стран. Сегодня стало известно, что мы стали победителями. Это наша первая победа на таком масштабном турнире среди стольких стран, то есть, первая победа национальной сборной РК по Рubg mobile», - отметил исполнительный директор Qazaq Cybersport Federation Казбек Жангазиев.

По итогам 15 финальных матчей сборная Казахстана в упорной борьбе заняла первое место в турнирном рейтинге, набрав 193 игровых очка, которые позволили завоевать золотые медали мирового чемпионата и заработать 50 тысяч долларов.