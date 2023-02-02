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Киберпул специалистов по борьбе с интернет-мошенничеством создали в столице

2 Февраля 2023, 14:16
Киберпул специалистов по борьбе с интернет-мошенничеством создали в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице при департаменте полиции создан пул специалистов по предотвращению мошеннических действий в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлого года при городском департаменте полиции был создан киберпул. Цель - борьба с киберпреступностью и интернет-мошенничеством. Специалисты занимаются предупреждением и выявлением действий в данном направлении. В каждом районном управлении полиции работает 10 сотрудников, а в целом по городу работает 40 специалистов. Все специалисты прошли специальную подготовку и знают алгоритм работы», - сказал заместитель руководителя Управления криминальной полиции департамента полиции города Астаны Кайрат Мадиев, отвечая на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции.

Согласно озвученным данным, по итогам прошлого года раскрыто 33% преступлений, связанных с интернет-мошенничеством и совершенных на территории столицы.

«Что касается наказания за интернет-мошенничество, то оно зависит от квалификации преступления - от 1 до 5 лет лишения свободы. В данном направлении мы будем работать совместно с Интерполом», - добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что ущерб в 150 млрд тенге нанесен в результате действий интернет-мошенников в столице.


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