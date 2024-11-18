РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:36, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Киберпреступную группу задержали в Кызылординской области

    19 июля в регионе была создана группа «Киберпол» из сотрудников прокуратуры и полиции для расследования таких преступлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

    киберпреступность
    Фото: pixabay

    С помощью ИИ проверели 689 номеров телефонов по 496 уголовным делам. Обнаружено 134 преступления с ущербом более 200 млн тенге, задержано 62 преступника.

    Кроме того, за сутки нашли 51 пропавшего человека. Из 772 зарегистрированных преступлений по мошенничеству 375 направлены в суд.

    На данный момент возбуждено дело по мошенничеству с ущербом в 439 млн тенге.

    В августе-сентябре в Уральске задержаны члены киберпреступной группы, похитившие 45 млн тенге у жителей Кызылорды.

    Прокуратура призывает граждан быть осторожными при сделках через интернет.

    Ранее на заседании Международного совета Верховного Суда отметили ежегодный рост гражданских дел, связанных с интернет-мошенничеством - свыше 270 процентов в текущем году, по сравнению с 2022 годом.

    Теги:
    Кызылординская область Интернет Интернет-мошенничество Прокуратура Кибербезопасность Задержания
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают