Киберпреступную группу задержали в Кызылординской области

С помощью ИИ проверели 689 номеров телефонов по 496 уголовным делам. Обнаружено 134 преступления с ущербом более 200 млн тенге, задержано 62 преступника.

Кроме того, за сутки нашли 51 пропавшего человека. Из 772 зарегистрированных преступлений по мошенничеству 375 направлены в суд.

На данный момент возбуждено дело по мошенничеству с ущербом в 439 млн тенге.

В августе-сентябре в Уральске задержаны члены киберпреступной группы, похитившие 45 млн тенге у жителей Кызылорды.

Прокуратура призывает граждан быть осторожными при сделках через интернет.

Ранее на заседании Международного совета Верховного Суда отметили ежегодный рост гражданских дел, связанных с интернет-мошенничеством - свыше 270 процентов в текущем году, по сравнению с 2022 годом.