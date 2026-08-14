Киберпреступлений в Казахстане стало меньше, а вирусных атак — больше

В Казахстане число киберинцидентов сократилось, но количество вирусов и троянов выросло в 2,3 раза, передает Kazinform со ссылкой на finprom.kz .

Как отмечают аналитики, количество зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи в Казахстане заметно сократилось после резкого роста годом ранее. За январь–июнь 2026 года в стране зарегистрировали 82 таких правонарушения — на 45,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе–июне 2025 года их количество достигло 151 случая, увеличившись за год в 2,5 раза.

Речь идет об отдельной группе уголовных правонарушений, предусмотренных главой 7 Уголовного кодекса РК — уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи. К ней относятся неправомерный доступ к информации и информационным системам, уничтожение или изменение информации, нарушение работы информационных систем и сетей, неправомерное завладение информацией, создание и распространение вредоносных компьютерных программ, распространение информации ограниченного доступа и другие подобные действия.

Но специалисты подчеркивают, что эти данные не отражают всю преступность, совершаемую с использованием интернета, компьютеров или смартфонов. Например, интернет-мошенничество предусмотрено отдельной статьей и не относится к главе об уголовных правонарушениях в сфере информатизации и связи. Поэтому 82 зарегистрированных случая нельзя воспринимать как общее количество киберпреступлений или преступлений, совершенных в интернете.

Правонарушений стало меньше

В долгосрочной динамике количество таких правонарушений заметно менялось. По сравнению с январем–июнем 2016 года их количество за десять лет сократилось на 23,4%, со 107 до 82 случаев.

В 2017 году показатель уменьшился сразу вдвое, до 53 случаев, после чего несколько лет оставался относительно небольшим. В 2018–2024 годах за первое полугодие ежегодно регистрировали от 41 до 60 уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи. Минимум пришелся на 2021 год — 41 случай.

Резкий рост наблюдался в 2025 году, когда показатель увеличился с 60 до 151 случая и достиг максимума за рассматриваемый период.

Несмотря на сокращение в текущем году, количество таких правонарушений все еще превышает уровень каждого первого полугодия 2017–2024 годов, отмечают в публикации.

Алматы лидирует по числу правонарушений

Больше всего уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи за январь–июнь 2026 года зарегистрировали в Алматы — 24 случая против 28 годом ранее.

На втором месте оказалась Алматинская область, где показатель вырос более чем в три раза — с трех до 10 случаев.

В Астане, напротив, наблюдалось сокращение в четыре раза — с 32 до восьми случаев.

В Туркестанской области зарегистрировали шесть подобных правонарушений, в Западно-Казахстанской — пять, в Акмолинской и Павлодарской — по четыре.

Еще по три случая пришлось на Кызылординскую и Северо-Казахстанскую области, а также на транспортный регион.

По два уголовных правонарушения в сфере информатизации и связи зарегистрировали в Абайской, Восточно-Казахстанской областях и области Жетісу, а также в Шымкенте.

В Карагандинской, Мангистауской областях и области Ұлытау за первое полугодие 2026 года таких правонарушений зарегистрировано не было.

Какие нарушения фиксируют чаще всего

Основную часть уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи составили неправомерные уничтожение или модификация информации.

За январь–июнь 2026 года зарегистрировали 49 таких случаев — на 27,9% меньше, чем годом ранее. На них пришлось около 60% всех уголовных правонарушений в секторе.

Еще 11 случаев были связаны с неправомерным доступом к информации, информационным системам или информационно-коммуникационным сетям. Их количество сократилось за год на 45%.

— При этом по ряду других видов уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи наблюдался рост. Количество зарегистрированных инцидентов создания, использования или распространения вредоносных компьютерных программ и программных продуктов увеличилось на 60%, с пяти до восьми случаев. Число правонарушений, связанных с неправомерным завладением информацией, выросло с трех до четырех случаев. Кроме того, было зарегистрировано два случая нарушения работы информационной системы или информационно-коммуникационной сети, тогда как годом ранее таких правонарушений не фиксировалось. Количество инцидентов неправомерного распространения электронных информационных ресурсов ограниченного доступа, напротив, сократилось с семи до пяти случаев, — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что заметнее всего уменьшилось число правонарушений, связанных с неправомерным изменением идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи и другими подобными действиями — в 15,3 раза, с 46 до трех случаев.

В абсолютном выражении сокращение составило 43 случая, тогда как общее количество уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи уменьшилось на 69 случаев. Таким образом, более 60% общего сокращения обеспечила именно эта категория.

Более 24 тысяч инцидентов информационной безопасности за полгода

При этом значительно больший масштаб цифровых угроз показывает статистика инцидентов информационной безопасности.

По данным Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, за январь–июнь 2026 года было зафиксировано 24,3 тыс. подобных случаев — на 30% меньше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2025 года их количество составляло 34,8 тыс. случаев. Для сравнения: в январе–июне 2024 года было зафиксировано 10,1 тыс. таких инцидентов, в 2023-м — 13 тыс., в 2022-м — 8,9 тыс.

Сокращение общего количества инцидентов информационной безопасности в текущем году в первую очередь связано с ботнетами, говорится в публикации.

Ботнет представляет собой сеть зараженных компьютеров, смартфонов или других устройств, которыми злоумышленники могут удаленно управлять без ведома владельцев — например, для рассылки спама или проведения атак.

Количество инцидентов, связанных с ботнетами, за январь–июнь 2026 года сократилось с 24,8 тыс. до трех тыс. случаев, то есть в 8,2 раза.

Годом ранее именно на ботнеты приходилась большая часть всех зафиксированных инцидентов, однако в 2026 году структура заметно изменилась.

Вирусы и трояны вышли на первое место

На первое место вышли компьютерные вирусы, сетевые черви и трояны.

За январь–июнь 2026 года было зафиксировано 20,4 тыс. таких случаев — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. На них пришлось почти 84% всех инцидентов информационной безопасности.

Более того, их количество оказалось максимальным с начала ведения статистики в 2011 году.

Для сравнения: в первом полугодии 2022 года было зафиксировано шесть тыс. подобных инцидентов, в 2023-м — 8,5 тыс., в 2024-м — 6,2 тыс.

Несанкционированный доступ вырос в 26 раз

Заметно выросло и число инцидентов, связанных с несанкционированным доступом и модификацией содержания — с 10 до 266 случаев, или в 26,6 раза.

Количество инцидентов фишинга в интернете, напротив, сократилось на 54,4% — с 774 до 353 случаев.

DoS/DDoS-атак также стало меньше — два случая против семи годом ранее.

Другие виды инцидентов информационной безопасности суммарно составили 274 случая против 100 случаев годом ранее.

Снижение статистики не означает ослабление киберугроз

— Однако уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи и инциденты информационной безопасности отражают разные стороны ситуации, поэтому напрямую сопоставлять 82 правонарушения с 24,3 тыс. инцидентов нельзя. Уголовная статистика учитывает зарегистрированные правонарушения по конкретным статьям УК РК, тогда как статистика информационной безопасности охватывает выявленные технические события и угрозы, включая вредоносные программы, ботнеты, фишинг, атаки на доступность ресурсов и несанкционированный доступ. Сам по себе такой инцидент не означает, что по нему обязательно будет зарегистрировано уголовное правонарушение. Поэтому почти двукратное сокращение количества зарегистрированных уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи само по себе еще не говорит о сопоставимом уменьшении числа цифровых угроз, тем более что значительная часть падения уголовной статистики обусловлена всего одной статьей, тогда как количество правонарушений, связанных с вредоносными программами, выросло. Похожая картина наблюдается и в технической статистике: общее число инцидентов уменьшилось главным образом благодаря сокращению количества случаев, связанных с ботнетами, но число инцидентов с компьютерными вирусами, сетевыми червями и троянами резко увеличилось. Это указывает скорее на изменение структуры угроз, чем на их равномерное ослабление, — резюмировали аналитики.

О том, как защитить WhatsApp от взлома, читайте по ссылке.