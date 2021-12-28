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Киберполигон для подготовки специалистов информбезопасности планируют создать в РК

28 Декабря 2021 13:58
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Киберполигон для подготовки специалистов информбезопасности планируют создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют создать площадку для киберполигона в целях подготовки специалистов информационной безопасности. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам вице-министра, на 2021-2022 годы количество образовательных грантов по специальности «информационная безопасность» увеличено до 2632.

«У нас было 500 грантов, в 2017-2028 годах - около 100. Министерство образования раздает 2632 гранта студентам для того, чтобы они обучались по этим специальностям. В период с 2020 по 2021 годы было обучено уже 542 специалиста в сфере информбезопасности, четыре специалиста прошли стажировку в ведущих зарубежных вузах по международной программе «Болашак», - сказал Асхат Оразбек в ходе расширенного заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента.

Он отметил, что на сегодня МЦРИАП совместно с бизнес-сообществом ведет работу по созданию площадки для киберполигона по подготовке и переподготовке специалистов информационной безопасности.

«IT достаточно быстро развивается, информационная безопасность находится в догоняющем состоянии, поэтому недостаточно вузовского образования для того, чтобы специалист мог всю жизнь говорить о том, что он профессионал в своей области. Поэтому требуется переподготовка. Мы создаем такую площадку, где специалисты в области информационной безопасности могут периодически проходить подготовку-переподготовку к новым угрозам», - считает вице-министр.

Напомним, по данным МЦРИАП, осведомленность казахстанцев о киберугрозах составляет 75%.






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Автор:

Акбота Кузекбай

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