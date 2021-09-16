Кибербуллинг должен пресекаться законом - глава МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на площадке Евразийского Медиа Форума заявила, что кибербуллинг должна пресекаться законом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С активным развитием Интернета мир столкнулся с проблемой кибербуллинга. Как и любой вид травли, кибербуллинг является одним из видов агрессии, которая должна пресекаться законом. Безусловно, министерством в этом направлении ведется планомерная работа. Мы уважаем внутренние правила соцсетей. Считаем, что неправомерный контент, причиняющий вред чести и достоинству человека, не должен оставаться в свободном доступе. Ведь именно с этих ценностей начинается Преамбула Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией ООН», - сказала Аида Балаева во время сессии «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального существования» в рамках Евразийского медиа форума.

Ранее министр сообщила, что пандемия коронавируса повысила зрительский интерес к телевидению. Так, во время карантина рейтинг казахстанских каналов вырос на 27%.

