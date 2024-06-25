«Кибер-шериф» выявил авто с долгом 52 млн тенге в Павлодаре

Авто с долгами на 52 млн тенге задержала полиция в Павлодаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении ОПМ «Правопорядок» на пересечении улиц Астаны и Лермонтова мобильным комплексом «Кибер-шериф», совместно с частным судебным исполнителем, остановлена автомашина Mitsubishi Outlander.

— При проверке по базе данных установлено, что за данной автомашиной имеется задолженность в 52 млн тенге. Автомашина полицией водворена на специализированную штрафную стоянку, где будет содержаться до полного погашения штрафа, — сообщил командир батальона патрульной полиции УП города Павлодара Айдар Сламбеков.

В регионе с 20 по 30 июня проводится ОПМ «Правопорядок» с целью обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности по принципу нулевой терпимости к любым мелким правонарушениям.