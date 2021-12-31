КХЛ сообщила о переносе восьми матчей в предстоящем году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе ряда матчей регулярного чемпионата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.
«В связи с переносом Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, Лига, в соответствии со ст. 4 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей с 21 января на 15 января 2022 года:
− №613 «Автомобилист» – «Динамо» Москва;
− №614 «Металлург» – «Динамо» Рига;
− №615 «Салават Юлаев» – «Барыс»;
− №616 «Трактор» - «Торпедо»;
− №617 «Авангард» - «Северсталь»;
− №618 «Куньлунь Ред Стар» - «Ак Барс»;
− №619 «Локомотив» – СКА;
− №621 ЦСКА – «Спартак».
- Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
- Казахстан попал сразу в два топ-рейтинга УЕФА за 2021 год
- Казахстанец Зайнутдинов вошел в ТОП-3 лучших игроков московского ЦСКА
- Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал парного турнира в Нави-Мумбаи
- Костанайский боксер-полицейский выиграл дебютный бой в Минске
- Сакену Бибосынову вручили ключи от квартиры в Туркестане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана