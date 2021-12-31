КХЛ сообщила о переносе восьми матчей в предстоящем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе ряда матчей регулярного чемпионата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

«В связи с переносом Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, Лига, в соответствии со ст. 4 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей с 21 января на 15 января 2022 года:

− №613 «Автомобилист» – «Динамо» Москва;

− №614 «Металлург» – «Динамо» Рига;

− №615 «Салават Юлаев» – «Барыс»;

− №616 «Трактор» - «Торпедо»;

− №617 «Авангард» - «Северсталь»;

− №618 «Куньлунь Ред Стар» - «Ак Барс»;

− №619 «Локомотив» – СКА;

− №621 ЦСКА – «Спартак».