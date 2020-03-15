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КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом

15 Марта 2020 01:41
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КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Континентальная хоккейная лига сделала официальное заявление о матчах плей-офф турнира, во второй раунд которого пробился астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«В связи со сложившейся в мире ситуацией из-за пандемии коронавируса КХЛ сообщает следующее. Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований.

В то же время КХЛ полностью осознает свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.

Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия.

Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещенной на ресурсах лиги и клубов», — говорится в сообщении.

Напомним, первая игра серии «Барыс» — «Сибирь» должна пройти 17 марта в Нур-Султане.


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Ключевые слова: Спорт, Пневмония в Китае,
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