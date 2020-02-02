КХЛ разъяснила спорные моменты матча «Барыс» — «Авангард»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил два спорных момента, связанных с блокировкой вратаря в матче «Барыс» — «Авангард» 1 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На 29-й минуте после шайбы, заброшенной игроком Сергеем Шумаковым (№ 69), главный тренер хозяев взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.

На 51-й минуте после шайбы, заброшенной игроком хозяев Кертисом Волком (№ 14), главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.



Напомним, вчера столичный хоккейный клуб «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома победил омский «Авангард» со счетом 4:3.

11 февраля «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».