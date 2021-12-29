КХЛ официально перенесла Матч Звезд на 2023 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе Недели Звезд Хоккея 2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом КХЛ сообщила на официальном сайте.

В данном событии должны были принять участие форвард «Барыса» Никита Михайлис и перешедший из столичного клуба в ЦСКА Даррен Диц.

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить её проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и принято решение о переносе Недели Звёзд Хоккея 2022 на 2023 год. Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне», - говорится в официальном заявлении лиги.

Алексей Морозов, президент КХЛ: «Мы с большой грустью объявляем о переносе Недели Звезд Хоккея на следующий год. Для Лиги это было непростое, тяжёлое решение – к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнёры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звёздная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жёсткий «пузырь» после прилёта, что противоречит духу мероприятия.

Отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую подготовку к мероприятию. В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде – 2022 – приоритет Лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению.

Искренне надеюсь, что болельщики с понимаем отнесутся к данному решению, мы через год встретимся в Челябинске».