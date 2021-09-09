02:21, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6
КХЛ назвала лучших хоккеистов первого победного матча «Барыса» в сезоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига на своем сайте определила трех лучших игроков матче «Барыс» — «Амур», в котором астанчане одержали свою первую победу в новом сезоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Астанинский клуб уже в первом периоде вел со счетом 2:0, позже увеличил его до 3:0 во втором тайме, после чего дважды пропустил, но удержал победу в матче.
«Три звезды
Кирилл Савицкий сделал всё для важного третьего гола, который в результате оказался победным.
Владимир Галузин был одним из самых активных в составе «Амура«, забросил шайбу, которая на минуту возродила интригу.
Коди Куник проделал большой объём работы; выиграл 18 вбрасываний из 26», — пишет сайт КХЛ.
Как сообщалось, «Барыс» одержал первую победу в сезоне.