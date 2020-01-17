КХЛ назвала форварда сборной Казахстана Найджела Доуса королем Матчей звезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги назвал форварда сборной Казахстана Найджела Доуса королем Матчей звезд. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Канадский форвард оказался в невероятно конкурентной среде, но выиграл голосование болельщиков в компании таких зубров как Сергей Мозякин и Павел Дацюк. Для Найджела Доуса это уже шестой подряд Матч Звезд. По количеству участий в Матчах звезд среди иностранцев Найджел Доус уступает только своему бывшему партнёру по «Барысу» Кевину Даллмэну. Так что Доус — настоящий король Матчей звезд», — пишет портал.

Фото: Юрий Кузьмин