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КХЛ назвала форварда сборной Казахстана Найджела Доуса королем Матчей звезд
17 Января 2020 21:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги назвал форварда сборной Казахстана Найджела Доуса королем Матчей звезд. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Канадский форвард оказался в невероятно конкурентной среде, но выиграл голосование болельщиков в компании таких зубров как Сергей Мозякин и Павел Дацюк. Для Найджела Доуса это уже шестой подряд Матч Звезд. По количеству участий в Матчах звезд среди иностранцев Найджел Доус уступает только своему бывшему партнёру по «Барысу» Кевину Даллмэну. Так что Доус — настоящий король Матчей звезд», — пишет портал.
Фото: Юрий Кузьмин
Ключевые слова: Спорт,
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