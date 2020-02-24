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КХЛ: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матчей «Барыса» с «Адмиралом» и «Амуром»

24 Февраля 2020 07:29
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КХЛ: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матчей «Барыса» с «Адмиралом» и «Амуром»

ВЛАДИВОСТОК. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб хоккейного клуба «Барыс» обнародовал список игроков, которые отправились в заключительное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ. В ходе поездки «Барыс» проведёт два матча на Дальнем Востоке: во Владивостоке и Хабаровске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Вратари: Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев, Кирилл Стрия.

Защитники: Самат Данияр, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Артур Гатиятов, Дмитрий Гурков, Саян Данияр, Ярослав Евдокимов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Антон Некряч, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

24 февраля, понедельник, 13:00. «Адмирал» – «Барыс».

26 февраля, среда, 15:00. «Амур» – «Барыс».

Матчи будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и КХЛ-ТВ.


Фото: hcbarys.kz


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Ключевые слова: Спорт,
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