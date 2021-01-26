КХЛ: Где и во сколько смотреть матч ХК «Барыс» против челябинского «Трактора»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 26 января состоится матч между казахстанским «Барысом» и челябинским «Трактором» в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч начнется в 19:20 по времени Нур-Султана. Прямой эфир будет вести телеканал «Qazsport».

Игра «Барыса» и «Трактора» может стать определяющей для обеих команд. От её исхода зависит, кто из соперников сможет подняться в таблице и приблизиться к группе лидеров.

В решающей стадии регулярного чемпионата команда Юрия Михайлиса показывает очень уверенную игру. «Барыс» одержал четыре победы подряд, трижды обыгрывая соперников в гостях. В турнирной таблице Восточной конференции клуб обошёл «Торпедо» и вышел на седьмое место. У «Барыса» 57 очков, столько же на счету идущего шестым «Трактора». В случае победы, команда Михайлиса может приблизиться к соперникам из первой четвёрки рейтинга.

Пока что у «Барыса» сохраняется отрицательное соотношение заброшенных и пропущенных шайб — 117-122, такие показатели связаны с низкой результативностью в основной части текущего сезона. На данный момент эта проблема решена, в среднем за матч команда забрасывает по три шайбы.

Главной проблемой для «Барыса» в предстоящей встрече может стать отсутствие Мэттью Фрэттина. Один из лучших бомбардиров клуба получил травму голеностопа и точно не сможет принять участие в игре.

Очная статистика в пользу «Барыса» — шесть побед в последних восьми матчах. Лишь в одной игре победа была одержана в овертайме, в остальных случаях «Барыс» решал исход в основное время.

Напомним, 23 января казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).