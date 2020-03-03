КХЛ: «Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче плей-офф
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» на домашней площадке уступил «Металлургу» – 0:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ХК «Барыс».
Ключевым стал второй период, в котором гости забросили трижды за 12 минут. Дубль оформил Андрей Нестрашил, два очка (1+1) у Сергея Мозякина. В третьем периоде место в воротах занял Хенрик Карлссон, сменивший Эдди Паскуале.
Серия переезжает в Магнитогорск. Третий матч состоится в четверг, начало игры в 20:00 по времени столицы Казахстана.
«Барыс» – «Металлург» – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
0:1 Нестрашил (Пивцакин, Минулин) 24:40
0:2 Мозякин (Пивцакин, Минулин) 27:19
0:3 Нестрашил (Мозякин) 36:52 ГБ
Вратари: Паскуале (00:00-40:00) Карлссон – Кошечкин
Барыс Арена. 9573 зрителей.
Фото: www.hcbarys.kz
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