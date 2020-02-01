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КХЛ: «Барыс» принимает омский «Авангард»

1 Февраля 2020 16:39
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КХЛ: «Барыс» принимает омский «Авангард»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заключительный матч перед международной паузой «Барыс» проведет 1 февраля в 17.00 по времени столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ХК «Барыс».

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На домашней арене наша команда примет лидера дивизиона Чернышева «Авангард». Это уже третий матч между командами в нынешнем сезоне. В Балашихе обе встречи остались за «Барысом», но последняя встреча на «Барыс Арене» завершилась победой гостей. Таким образом, в сезонной серии счёт 2:1. В четверг «Барыс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче, который получился сложным для нашей команды после длительного выезда. Даррен Диц и Антон Сагадеев забили по голу, а Эдди Паскуале отразил 30 бросков по своим воротам – 2:1. В таблице Восточной Конференции «Барыс» занимает третью позицию – 71 очко в 54 матчах. Нападающий Ииро Пакаринен – в списке травмированных игроков.


«Авангард» прибыл в Казахстан из Санкт-Петербурга. Перед матчем против СКА, команда Боба Хартли одержала восемь побед подряд. Однако 20 «сейвов» Александра Самонова остановили атаку «ястребов», в овертайме Владимир Ткачёв принёс армейцам победу, прервав успешную серию «Авангарда». Это шестой случай в сезоне, когда подмосковная команда уходила со льда без заброшенной шайбы. В таблице Востока «Авангард» опережает «Барыс» на 6 очков – 77 баллов в 54 играх. В листе травмированных команды: вратарь Александр Судницин, защитники Максим Чудинов, Алексей Емелин, Алексей Бондарев.

Начало матча на «Барыс Арене» в 17:00 по времени столицы. Прямая трансляция на Qazsport и КХЛ-ТВ.


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Ключевые слова: Спорт,
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