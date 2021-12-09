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КХЛ: «Барыс» примет «Сочи» сегодня в Нур-Султане
9 Декабря 2021 07:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 декабря, в Нур-Султане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Прямая трансляция начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
После 36 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 34 очка; «Сочи» также набрал в этом сезоне КХЛ 34 очка, но сыграл на один матч больше.
В последнем матче «регулярки» «Барыс» в Казани обыграл «Ак Барс» (2:1), тем самым одержав вторую победу подряд — до этого был обыгран «Нефтехимик» (4:2), а «Сочи» в Уфе крупно проиграл «Салавату Юлаеву» (0:5).
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