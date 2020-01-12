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КХЛ: «Барыс» победил «Локомотив» в овертайме

12 Января 2020 20:03
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КХЛ: «Барыс» победил «Локомотив» в овертайме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче домашней серии «Барыс» принимал ярославский «Локомотив», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт клуба.

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После матча с «Авангардом» тренерский штаб внес ряд изменений в состав команды – место в воротах занял Хенрик Карлссон, Дмитрий Гурков и Кирилл Панюков появились вместо Алихана Асетова и Егора Петухова.

Стартовый период остался за хозяевами льда, которые забросили две безответных шайбы. В середине периода свой четвертый гол за неделю забил Никита Михайлис. За секунду до сирены отличился Корбэн Найт, подставивший клюшку под бросок Охтамаа от синей линии. Однако во втором отрезке «Локомотиву» удалось сократить отставание до минимума – по шайбе забросили Ландер и Рафиков, у «Барыса» в большинстве отличился Дастин Бойд. Гол Стефана Да Косты в неравных составах восстановил исходные позиции на старте третьей двадцатиминутки.

«Барыс» продолжает домашнюю серию и во вторник примет «Салават Юлаев». Начало матча в 19:30.

«Барыс» – «Локомотив» – 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

 1:0 Михайлис (Шестаков, Блэкер) 7:58
2:0 Найт (Охтамаа, Виделль) 19:59
2:1 Ландер 20:23
3:1 Бойд (Михайлис, Блэкер) 30:54 ГБ
3:2 Рафиков (Пяярви) 31:43
3:3 Да Коста (Ландер) 45:44 ГБ
4:3 Сагадеев (Гурков, Старченко) 62:20

Вратари: Карлссон - Лазушин

«Барыс Арена». 5376 зрителей



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Ключевые слова: Спорт,
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