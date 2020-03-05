КХЛ: «Барыс» отыгрался и победил «Металлург»
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
После двух поединков счет в серии был — 1:1. Сегодня букмекеры фаворитом считали российский коллектив. Команды действовали с большим желанием, было много столкновений, но первый период остался без заброшенных шайб, как собственно и второй. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Сергей Мозякин счет открыл, но довольно быстро его сравнял Даррен Диц, переведя игру в овертайм, а там Линус Виделль принес победу гостям. 2:1 — сильнее «Барыс».
Четвертая игра между командами пройдет в Магнитогорске 7 марта.
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан)
1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Счет в серии: 1:2
Шайбы:
1:0 — 46:12 Мозякин (Козун, Локтионов). В равенстве
1:1 — 48:47 Диц (Виделль). В большинстве
1:2 — 60:31 Виделль. В равенстве
Вратари: Кошечкин — Паскуале
Штраф: 2:4 (0:2, 0:0, 2:2, 0:0).
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