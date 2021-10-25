КХЛ: «Барыс» на домашней арене уступил «Северстали»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся хоккейный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» на своей площадке принимал «Северсталь» (Череповец), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:1. В составе казахстанского клуба отличился Аркадий Шестаков.

«Барыс» по итогам матча занимает седьмое место в Восточной конференции - в активе столичной команды 18 очков.



