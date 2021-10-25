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    22:46, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    КХЛ: «Барыс» на домашней арене уступил «Северстали»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся хоккейный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» на своей площадке принимал «Северсталь» (Череповец), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:1. В составе казахстанского клуба отличился Аркадий Шестаков.

    «Барыс» по итогам матча занимает седьмое место в Восточной конференции - в активе столичной команды 18 очков.



    Теги:
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