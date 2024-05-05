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    18:10, 04 Май 2024 | GMT +6

    КГД предотвратил 299 попыток незаконного вывоза из РК нефтепродуктов

    вывоз нефтепродуктов
    Фото: t.me/KNB_kz

    Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК с начала года предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны. Об этом говорилось в ходе подписания КГД и  Агентством по финансовому мониторингу дорожной карты по недопущению вывоза нефтепродуктов и незаконного оборота подакцизной продукции на текущий год.

    Документ направлен на эффективное взаимодействие между ведомствами, принятие совместных мер по определению перечня рисковых нефтепредприятий, взаимодействие с госорганами и квазигосударственным сектором, разработку профилей риска для Системы управления рисков по подакцизным товарам.

    Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ.

    На сегодня введен запрет вывоза на экспорт отдельных видов нефтепродуктов из страны, однако в текущем году КГД уже предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов, Агентством зарегистрировано 13 материалов досудебного расследования по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, - отметили стороны.

    Напомним, Казахстан еще на полгода продлевает запрет на вывоз бензина, дизеля и сжиженного нефтяного газа.

    Кроме того, в целях защиты здоровья населения ведется активная работа по противодействию производству неучтенной алкогольной продукции в подпольных цехах. 


     

    Теги:
    Нефть/газ КГД АФМ Бензин Запрет на вывоз
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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