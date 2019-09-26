КГД опубликовал контактные данные налоговых консультантов по всей республике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контактные данные налоговых консультантов по всей республике опубликовали в Комитете государственных доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Также в направляемых SMS-уведомлениях указываются суммы недоимки и переплаты за предыдущие периоды, которые числятся на лицевых счетах физлиц. Сервис «SMS-рассылка» запущен в пилотном режиме в целях максимального охвата и своевременного оповещения физических лиц о налоговых обязательствах. Это стало возможным благодаря синхронизации информационных систем и баз данных уполномоченных органов. SMS-оповещения обеспечивают максимальный охват и гарантируют моментальную доставку сообщения о налоговых обязательствах физическим лицам, включая владельцев как смартфонов, так и обычных кнопочных телефонов.

Еще одним вариантом информирования стало мобильное приложение «Kaspi Bank», с помощью которого также направляются уведомления о начисленных суммах налогов. Между тем, уведомления о сумме налогов (налог на имущество и земельный налог), исчисленных налоговым органом за 2018 год и подлежащих уплате в срок не позднее 1 октября 2019 года направляются гражданам и в бумажной форме по почте, посредством курьерской службы поставщиков коммунальных услуг.

Пользователям сервиса КГД «Кабинет налогоплательщика» уведомления направлены и в электронной форме. Кроме того, информацию о сумме налога на имущество и земельного налога с физических лиц за 2018 год Вы можете проверить на официальных интернет-ресурсах «Egov» в разделе «Налоги и финансы» на сервисе «Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц», kgd.gov.kz в разделе «Все сервисы» на сервисе «Сведения об отсутствии (наличии) задолженности и предстоящих платежах, учет по которым ведется в органах государственных доходов» либо обратиться в Управление государственных доходов по месту нахождения имущества, а также в будние дни на номер 1414 с 09:00 до 18:30 для соединения с сотрудниками Управления государственных доходов.

Уплатить налоги физические лица могут любым удобным способом: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, либо с помощью электронных сервисов на сайте www.kgd.gov.kz .

Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра – 1414. Однако, стоит отметить, что в каждом территориальном подразделении органов государственных доходов определены специалисты, которые также предоставляют справочную информацию. Их контактные данные указаны по данной ссылке