КГД напомнил казахстанцам о сдаче налоговой декларации

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил, что многие налогоплательщики представляют налоговую отчетность в последние дни до окончания срока представления, что создает нагрузку на систему и каналы связи. В этой связи во избежание пиковых нагрузок казахстанцев просят представлять налоговую отчетность заблаговременно, передает агентство Kazinform.

В КГД напомнили, что 15 мая 2024 года истекают сроки предоставления следующих форм налоговой отчетности за 1 квартал:

200.00 декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу;

300.00 декларация по налогу на добавленную стоимость;

400.00 декларация по акцизу;

570.00 декларация по рентному налогу на экспорт;

590.00 декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;

710.00 декларация по налогу на игорный бизнес;

860.00 декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

870.00 декларация по плате за эмиссии в окружающую среду;

880.00 декларация по плате за цифровой майнинг;

101.03, 101.04 Расчет по КПН у источника выплаты;

913.00 декларация по Специальному налоговому режиму Розничного налога.

Согласно статье 212 Налогового кодекса, налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.

Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов МФ РК «Кабинет

налогоплательщика», портал «электронного Правительства» (egov.kz).

Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период: