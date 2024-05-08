КГД напомнил казахстанцам о сдаче налоговой декларации
Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил, что многие налогоплательщики представляют налоговую отчетность в последние дни до окончания срока представления, что создает нагрузку на систему и каналы связи. В этой связи во избежание пиковых нагрузок казахстанцев просят представлять налоговую отчетность заблаговременно, передает агентство Kazinform.
В КГД напомнили, что 15 мая 2024 года истекают сроки предоставления следующих форм налоговой отчетности за 1 квартал:
- 200.00 декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу;
- 300.00 декларация по налогу на добавленную стоимость;
- 400.00 декларация по акцизу;
- 570.00 декларация по рентному налогу на экспорт;
- 590.00 декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;
- 710.00 декларация по налогу на игорный бизнес;
- 860.00 декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- 870.00 декларация по плате за эмиссии в окружающую среду;
- 880.00 декларация по плате за цифровой майнинг;
- 101.03, 101.04 Расчет по КПН у источника выплаты;
- 913.00 декларация по Специальному налоговому режиму Розничного налога.
Согласно статье 212 Налогового кодекса, налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.
Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов МФ РК «Кабинет
налогоплательщика», портал «электронного Правительства» (egov.kz).
Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:
- не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;
- не более пятнадцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;
- не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.