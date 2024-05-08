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    05:59, 08 Май 2024 | GMT +6

    КГД напомнил казахстанцам о сдаче налоговой декларации

    Налоги, финансы, бюджет, экономика
    Фото: freepik.com

    Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил, что многие налогоплательщики представляют налоговую отчетность в последние дни до окончания срока представления, что создает нагрузку на систему и каналы связи. В этой связи во избежание пиковых нагрузок казахстанцев просят представлять налоговую отчетность заблаговременно, передает агентство Kazinform.

    В КГД напомнили, что 15 мая 2024 года истекают сроки предоставления следующих форм налоговой отчетности за 1 квартал:

    •  200.00 декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу;
    • 300.00 декларация по налогу на добавленную стоимость;
    • 400.00 декларация по акцизу;
    • 570.00 декларация по рентному налогу на экспорт;
    • 590.00 декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;
    • 710.00 декларация по налогу на игорный бизнес;
    • 860.00 декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
    • 870.00 декларация по плате за эмиссии в окружающую среду;
    • 880.00 декларация по плате за цифровой майнинг;
    • 101.03, 101.04 Расчет по КПН у источника выплаты;
    • 913.00 декларация по Специальному налоговому режиму Розничного налога.

    Согласно статье 212 Налогового кодекса, налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

    Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.

    Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов МФ РК «Кабинет
    налогоплательщика», портал «электронного Правительства» (egov.kz).

    Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

    • не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;
    • не более пятнадцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;
    • не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.
    Теги:
    Казахстанцы КГД Налоги Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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