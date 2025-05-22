КГД будет сотрудничать с «Яндексом», 2GIS и сотовыми операторами для отслеживания бизнеса
Глава управления госуслуг КГД РК Думан Кансеитов рассказал о внесенных изменениях в правилах применения контрольно-кассовых машин, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В этом году нами внесены изменения в правила применения ККМ. Они предусматривают, что операторы фискальных данных (ОФД) должны у себя установить сервис, в который будут подключаться ККМ для отражения наименования товара, — сказал Д. Кансеитов в прямом-эфире на странице ведомства в Instagram.
Также предусмотрено размещение на портале ОФД сервиса по применению геолокации.
— Геолокация ККМ будет использована при реализации цифровых решений Комитета по созданию единого сервиса «Карта налогового администрирования», что позволит в реальном времени отслеживать количество действующих субъектов и их обороты с использованием искусственного интеллекта, — пояснил спикер.
Механизм по определению геолокации будет реализован на стороне Оператора фискальных данных.
Для решения данной задачи сервисы ОФД будут интегрированы с картами сервисных платформ как Яндекс, 2GIS и сервисами отечественных сотовых операторов.
Таким образом, внесенные изменения в приказ способствуют развитию цифровых решений, внедрению новых технологий и использованию ИИ, — добавил Д. Кансеитов.
Ранее в КГД проинформировали участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков о предстоящих ремонтных работах на территории сопредельного государства.