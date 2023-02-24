КГА проведет внеплановые проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих Ми-8 в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание Операционного центра по случаю авиапроисшествия с Ми-8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В совещании приняли участие представители департаментов летной годности, летной эксплуатации, аэронавигации, лицензирования, авиационной медицины, поиска и спасения, а также управления безопасности полетов.

Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования.

Сертификат летной годности ВС Ми-8, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 3 мая 2022 года. Дата выпуска вертолета – 27 января 2021 года. Зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан 14 апреля 2022 года (номер свидетельства 1273, государственный и регистрационный опознавательный знак ВС UP-MI874).

Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.

По результатам проверок при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены.

АО «Казавиаспас» имеет действующее свидетельство на право выполнения авиационных работ № KAZ-02/027 до 1 октября 2024 года, выданное Авиационной администрацией Казахстана 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса». На борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл». В результате происшествия погибли четыре сотрудника «Казавиаспаса», еще два человека пострадали. Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО госпитализированы. По факту авиационного происшествия начато досудебное расследование. Авиакомпания эксплуатирует 33 вертолета (Ми-8 – 9 единиц; Ми-171 – 2 единицы; Ка-32 – 2 единиц; ЕС-145 – 16 единиц; Н-145 – 2 единиц; Н-130 – 2 единицы).