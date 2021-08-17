КФХ опубликовала календарь чемпионата Казахстана на новый сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КФХ опубликовала календарь чемпионата Казахстана на сезон 2021-2022 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В предстоящем сезоне за медали будут бороться 13 коллективов. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября. В матче-открытии в Караганде сыграют финалисты прошлого сезона «Сарыарка» и «Арлан».

Расписание матчей в декабре было составлено с условием выступления сборных команд на международной арене. С 11 по 21 декабря в Швейцарии пройдут Всемирные Студенческие игры. С 12 по 18 декабря на чемпионате мира (дивизион 1, группа А) в Дании выступит молодёжная сборная Казахстана.

Небольшая пауза в чемпионате запланирована на февраль. С 7 по 13 февраля в Астане состоится международный турнир «Kazakhstan Hockey Open».

Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут 21 февраля в пяти городах. Далее борьбу за медали продолжат восемь лучших коллективов.

Стартовые матчи плей-офф запланированы на 26 февраля. Первые встречи полуфинала намечены на 16 марта. Финальная серия стартует 3 апреля. При необходимости седьмой поединок финала состоится 17 апреля.

С полным календарём чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.