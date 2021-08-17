+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

КФХ опубликовала календарь чемпионата Казахстана на новый сезон

17 Августа 2021 09:57
Поделиться:
КФХ опубликовала календарь чемпионата Казахстана на новый сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КФХ опубликовала календарь чемпионата Казахстана на сезон 2021-2022 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Два гонщика «Астаны» лишились мест в десятке лидеров общего зачета после третьего этапа «Вуэльты Испании»
Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан Александр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО

В предстоящем сезоне за медали будут бороться 13 коллективов. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября. В матче-открытии в Караганде сыграют финалисты прошлого сезона «Сарыарка» и «Арлан».

Расписание матчей в декабре было составлено с условием выступления сборных команд на международной арене. С 11 по 21 декабря в Швейцарии пройдут Всемирные Студенческие игры. С 12 по 18 декабря на чемпионате мира (дивизион 1, группа А) в Дании выступит молодёжная сборная Казахстана.

Небольшая пауза в чемпионате запланирована на февраль. С 7 по 13 февраля в Астане состоится международный турнир «Kazakhstan Hockey Open».

Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут 21 февраля в пяти городах. Далее борьбу за медали продолжат восемь лучших коллективов.

Стартовые матчи плей-офф запланированы на 26 февраля. Первые встречи полуфинала намечены на 16 марта. Финальная серия стартует 3 апреля. При необходимости седьмой поединок финала состоится 17 апреля.

С полным календарём чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Хоккей  
Поделиться:
Новости по теме
Два гонщика «Астаны» лишились мест в десятке лидеров общего зачета после третьего этапа «Вуэльты Испании»
Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан
Александр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году
Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Град обрушился на Алматы
3 В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 Могут ли казахстанцы продать дом, купленный на пенсионные накопления
6 Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Читайте также
Спортивные секции станут бесплатными для трех тысяч ребятишек СКО
Казахстанский лучник занял 4-е место на юниорском чемпионате мира в Польше
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Град обрушился на Алматы
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Могут ли казахстанцы продать дом, купленный на пенсионные накопления
Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив