Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

КФГД выплатил вкладчикам АО «Tengri Bank» 10,7 млрд тенге

Автор:  
Данияр Дауталиев
5 Октября 2020, 16:37
КФГД выплатил вкладчикам АО «Tengri Bank» 10,7 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) через Евразийский банк, выбранный в качестве банка-агента, за первые 5 дней выплатил вкладчикам АО «Tengri Bank» 10,7 млрд тенге, что составляет 60,4% от общей суммы обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В банк-агент за возмещением уже обратилось около 2,3 тысяч вкладчиков АО «Tengri Bank». Больше всего из Алматы – 599 человек, Павлодара – 328 человек и Нур-Султана – 319 человек. В большинстве областей Республики Казахстан доля обязательств перед вкладчиками, которые уже были погашены, превышает 50%.

Напомним, что вкладчики АО «Tengri Bank» смогут получить выплату гарантийного возмещения, обратившись до 30 сентября 2021 года во все отделения Евразийского банка.

КФГД выплачивает возмещение из средств специального резерва в пределах суммы остатка депозита, денег на банковском счете или платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы:

• 15 млн тенге – по сберегательным депозитам в национальной валюте;

• 10 млн тенге – по депозитам, карточкам и счетам в национальной валюте;

• 5 млн тенге – по депозитам, карточкам и счетам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО «Tengri Bank» лицензии).


Банки   Алматы   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев