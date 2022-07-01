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КФГД увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Июля 2022, 22:40
КФГД увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам на август

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения привлекательности стабильных депозитов, а также с учетом сложившихся рыночных ставок, увеличены максимальные ставки по всем видам сберегательных вкладов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев ставки выросли на 0,5 п.п. и 1,0 п.п., соответственно, по сберегательным депозитам на 12 месяцев на 0,1 п.п. и на 24 месяца – 0,2 п.п.

По остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.

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