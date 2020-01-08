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КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам на февраль

8 Января 2020 11:30
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КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам на февраль

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке, изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без – они уменьшились на 0,4 процентных пункта.

Напомним, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.

Категория депозита

По депозитам с пополнением, %

По депозитам без пополнения, %

Январь 2020

Февраль 2020

Январь 2020

Февраль 2020

Несрочные депозиты

9,8

9,8

9,8

9,8

Срочные депозиты

3 месяца

10,3

10,3

10,3

10,3

6 месяцев

10,3

10,3

10,3

10,3

12 месяцев

11,1

10,7

11,6

11,2

24 месяца

10,8

10,8

11,9

11,9

Сберегательные депозиты

3 месяца

12,7

12,7

12,7

12,7

6 месяцев

13,4

13,4

13,4

13,4

12 месяцев

13,0

13,0

14,1

14,1

24 месяца

12,6

12,6

14,5

14,5



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Ключевые слова: Банки, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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