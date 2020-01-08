КФГД утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам на февраль

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению со ставками на январь, вслед за ставками на рынке, изменения произошли по срочным депозитам на 12 месяцев с правом пополнения и без – они уменьшились на 0,4 процентных пункта.

Напомним, что с сентября 2019 года максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам в тенге рассчитываются на основании рыночных трендов – снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендованные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.

Категория депозита По депозитам с пополнением, % По депозитам без пополнения, % Январь 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Февраль 2020 Несрочные депозиты 9,8 9,8 9,8 9,8 Срочные депозиты 3 месяца 10,3 10,3 10,3 10,3 6 месяцев 10,3 10,3 10,3 10,3 12 месяцев 11,1 10,7▼ 11,6 11,2▼ 24 месяца 10,8 10,8 11,9 11,9 Сберегательные депозиты 3 месяца 12,7 12,7 12,7 12,7 6 месяцев 13,4 13,4 13,4 13,4 12 месяцев 13,0 13,0 14,1 14,1 24 месяца 12,6 12,6 14,5 14,5



