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КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года

31 Января 2023, 16:21
КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Февраль

Март

Февраль

Март

Несрочные депозиты

16,3

16,3

16,3

16,3

Срочные депозиты

3 месяца

17,3

17,3

16,8

16,8

6 месяцев

17,3

17,3

16,8

16,8

12 месяцев

14,8

14,8

14,5

14,5

24 месяца

10,7

10,7

10,5

10,5

Сберегательные депозиты

3 месяца

18,3

18,3

17,8

17,8

6 месяцев

18,3

18,3

17,8

17,8

12 месяцев

16,9

16,9

15,7

15,7

24 месяца

14,3

14,3

13,5

13,5


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