КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Февраль
|
Март
|
Февраль
|
Март
|
Несрочные депозиты
|
16,3
|
16,3
|
16,3
|
16,3
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
17,3
|
17,3
|
16,8
|
16,8
|
6 месяцев
|
17,3
|
17,3
|
16,8
|
16,8
|
12 месяцев
|
14,8
|
14,8
|
14,5
|
14,5
|
24 месяца
|
10,7
|
10,7
|
10,5
|
10,5
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
18,3
|
18,3
|
17,8
|
17,8
|
6 месяцев
|
18,3
|
18,3
|
17,8
|
17,8
|
12 месяцев
|
16,9
|
16,9
|
15,7
|
15,7
|
24 месяца
|
14,3
|
14,3
|
13,5
|
13,5