КФГД сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: