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КФГД сохранил предельные ставки по депозитам на апрель

1 Марта 2023, 13:36
КФГД сохранил предельные ставки по депозитам на апрель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений. Такое решение было принято Казахстанским фондом гарантирования депозитов ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

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