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КФГД сохранил максимальные ставки по сберегательным вкладам на сентябрь 2022 года
29 Июля 2022 16:38

КФГД сохранил максимальные ставки по сберегательным вкладам на сентябрь 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на сентябрь 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Максимальные ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне августовских значений.


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