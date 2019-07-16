КФГД продлевает срок выплаты вкладчикам «Банка Астаны»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У вкладчиков АО «Банк Астаны» появилась возможность еще в течение полугода получать возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в КФГД, с момента начала выплаты, 26 января 2019 года, в банк-агент за возмещением обратились 52 тыс. вкладчиков АО «Банк Астаны». Выплачено возмещение на общую сумму 36,9 млрд тенге. Таким образом, обязательства КФГД перед вкладчиками АО «Банк Астаны» погашены на 98,4%.

Оставшиеся 1,6% — это в основном небольшие остатки на счетах, за получением которых люди, как правило, не торопятся. В частности, 64% вкладчиков АО «Банк Астаны» имели депозиты менее 1 тыс. тенге, 79% вкладчиков – менее 5 тыс. тенге. Количество пока не обратившихся за выплатой вкладчиков АО «Банк Астаны» составляет 216 тыс. человек.

Cпустя полгода после начала выплаты вкладчики АО «Банк Астаны» продолжают обращаться в банк-агент. В течение последнего месяца поступало от 34 до 115 заявлений в день, сумма выплат составляла от 1,7 до 9,6 млн тенге ежедневно.

КФГД и АО «Евразийский банк» считают целесообразным и далее обеспечить вкладчикам АО «Банк Астаны» возможность обратиться за возмещением в своем городе, в своем районе и получить быстрое и удобное обслуживание. За возмещением можно обратиться в любое отделение в любой рабочий день до 26 января 2020 года.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО «Банк Астаны»: по депозитам в тенге – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 5 млн тенге.

Напомним, 18 сентября 2018 года АО «Банк Астаны» был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения регулятора. 26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны».

После того, как Алматинский городской суд рассмотрел и оставил без удовлетворения 9 апелляционных жалоб, 9 января 2019 года решение СМЭС города Алматы от 26 ноября 2018 года вступило в законную силу.