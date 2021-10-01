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КФГД повысил ставку по краткосрочным депозитам

Автор:  
Данияр Дауталиев
1 Октября 2021, 11:19
КФГД повысил ставку по краткосрочным депозитам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев были повышены на 0,2 п.п. в связи с наблюдаемым откликом рыночных ставок банков на рост инфляции и спросом на данные виды депозитов. Это в том числе позволит дополнительно усилить сберегательную привлекательность краткосрочных депозитов (срочные и сберегательные на 3 и 6 месяцев) и их преимущество перед несрочными.

Ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев на фоне изменений рыночных ставок и ситуации на рынке, незначительно снижены до 13,8% по депозитам без пополнения и до 12,6% по депозитам с правом пополнения. При этом сберегательные депозиты на 12 месяцев без права пополнения остаются самыми доходными.

Основываясь на мониторинге рыночных ставок, КФГД принял решение сохранить ставки по несрочным, срочным на 12 и 24 месяца и сберегательным депозитам на 24 месяца.


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