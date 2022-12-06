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КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге

6 Декабря 2022, 12:09
КФГД повысил максимальные ставки по депозитам в тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу фонда.

Новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря.

В КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока:



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