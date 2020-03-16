Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

КФГД повышает максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге

16 Марта 2020, 12:23
КФГД повышает максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов повышает максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным, срочным и несрочным депозитам в тенге. Значения максимальных ставок по некоторым депозитам сегодня пересмотрены повторно. Изменения вступают в силу сегодня: банки уже вправе принимать депозиты под более высокие ставки, передает МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Пересмотр максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения – это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25 до 12% и расширение процентного коридора базовой ставки на +/– 0,5 процентного пункта.

Долгосрочные сберегательные вклады остаются самыми высокодоходными. Максимальная рекомендуемая ставка по сберегательным вкладам без пополнения на 1 год повышается до 15,1%, на два года – до 15,5%, что на 1 процентный пункт выше прошлых значений. Спрос на сберегательные вклады не замедляется, и в условиях изменения стоимости денег именно эти вклады продолжат приносить наиболее высокую доходность вкупе с защитой КФГД.

Несрочные вклады с пополнением и снятием денег в любой момент – это массовый продукт: такие депозиты присутствуют в депозитной линейке всех банков. Вслед за пересмотром значения максимальной рекомендуемой ставки по несрочным вкладам на прошлой неделе, в связи с расширением процентного коридора базовой ставки, сегодня КФГД увеличивает спред сверх базовой ставки с 0,5 до 1 процентного пункта. Уже с сегодняшнего дня банки вправе принимать несрочные вклады под ставку до 13%.

Краткосрочные сберегательные вклады на 3 и 6 месяцев станут более доходными за счет решения КФГД пересмотреть спред сверх базовой ставки с 1 до 2 процентных пунктов. С сегодняшнего дня максимальные значения ставок по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев составят 14,0%.

КФГД оставляет без изменений максимальные значения ставок по срочным вкладам на те же сроки, утвержденные 10 марта, однако повышает максимальные рекомендуемые ставки по срочным депозитам: до 12,2% – по депозитам на год, до 12,9% – на два года.

«Действия КФГД опираются на рыночную методику и направлены, в первую очередь, на защиту интересов казахстанских вкладчиков и сохранение основного принципа дифференциации вкладов: все депозиты приносят доход сверх инфляции, а сберегательные вклады, имеющие максимальные требования к досрочному изъятию денег, дают наиболее высокую доходность», – комментирует и.о. председателя Казахстанского фонда гарантирования депозитов Бота Акбаева.

photo

Справка

С октября 2018 года в Казахстане действует новая депозитная классификация – сберегательные, срочные и несрочные вклады.

Несрочный вклад – это самый привычный депозит: срок действия договора банковского вклада не ограничивает вкладчика воспользоваться деньгами в любой момент без потери вознаграждения.

С сентября 2019 года максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам рассчитывается на основании базовой ставки Национального банка Казахстана. Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам более года рассчитываются на основе ставок вознаграждения, которые сложились на конкурентном рынке, поэтому доходность по этим вкладам выше.

Срочный вклад позволяет получить более высокую доходность по сравнению с несрочным, а сберегательный вклад – самую высокую доходность. Повышенная ставка вознаграждения – это компенсация за ограничения досрочного снятия денег.

По срочным вкладам допускается частичное и полное досрочное снятие денег с депозита со снижением вознаграждения.

По сберегательным вкладам не допускается частичное досрочное снятие – только полное. При досрочном снятии банк снизит начисленное вознаграждение до 0,1% годовых или ниже, а деньги могут быть выданы не ранее, чем через 30 дней. Поэтому сберегательный вклад интересен вкладчикам, которые уверены, что не воспользуются деньгами с депозита в течение всего срока вклада. Этот вклад поможет быстрее накопить на крупную покупку за счет повышенной ставки и капитализации процентов и получать высокий доход на уже имеющиеся накопления.

Гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 млн тенге, по сберегательным вкладам – 15 млн тенге. Если вклады размещены в разных банках, КФГД дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.

Напомним, Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5 п.п.

Как сообщалось ранее, Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки. Вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов банки пересматривают ставки по депозитам.



Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев