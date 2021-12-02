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КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года

2 Декабря 2021 15:16
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КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

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Максимальные ставки вознаграждения по долгосрочным депозитам сохранены на уровне декабрьских значений во избежание существенного влияния высокой концентрации депозитов отдельных банков в сегментах срочных депозитов на 12 и 24 месяца и сберегательных вкладов на 24 месяца.

Максимальные ставки вознаграждения по сберегательным вкладам на 12 месяцев остались на уровне 13,9% в целях сохранения их привлекательности и поддержания интереса населения к долгосрочным накоплениям.

Максимальные ставки по несрочным депозитам установлены на уровне 9,5%.


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Декабрь

Январь

Декабрь

Январь

Несрочные депозиты

9,3

9,5▲

9,3

9,5▲

Срочные депозиты

3 месяца

10,3

10,3

9,8

9,8

6 месяцев

10,3

10,3

9,8

9,8

12 месяцев

10,7

10,7

10,4

10,4

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

11,3

11,3

10,8

10,8

6 месяцев

11,3

11,3

10,8

10,8

12 месяцев

13,9

13,9

12,7

12,7

24 месяца

12,2

12,2

11,4

11,4


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#Экономика  
Поделиться:
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