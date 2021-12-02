КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Максимальные ставки вознаграждения по долгосрочным депозитам сохранены на уровне декабрьских значений во избежание существенного влияния высокой концентрации депозитов отдельных банков в сегментах срочных депозитов на 12 и 24 месяца и сберегательных вкладов на 24 месяца.

Максимальные ставки вознаграждения по сберегательным вкладам на 12 месяцев остались на уровне 13,9% в целях сохранения их привлекательности и поддержания интереса населения к долгосрочным накоплениям.

Максимальные ставки по несрочным депозитам установлены на уровне 9,5%.