КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на январь 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.
Максимальные ставки вознаграждения по долгосрочным депозитам сохранены на уровне декабрьских значений во избежание существенного влияния высокой концентрации депозитов отдельных банков в сегментах срочных депозитов на 12 и 24 месяца и сберегательных вкладов на 24 месяца.
Максимальные ставки вознаграждения по сберегательным вкладам на 12 месяцев остались на уровне 13,9% в целях сохранения их привлекательности и поддержания интереса населения к долгосрочным накоплениям.
Максимальные ставки по несрочным депозитам установлены на уровне 9,5%.
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Декабрь
Январь
Декабрь
Январь
Несрочные депозиты
9,3
9,5▲
9,3
9,5▲
Срочные депозиты
3 месяца
10,3
10,3
9,8
9,8
6 месяцев
10,3
10,3
9,8
9,8
12 месяцев
10,7
10,7
10,4
10,4
24 месяца
9,4
9,4
9,2
9,2
Сберегательные депозиты
3 месяца
11,3
11,3
10,8
10,8
6 месяцев
11,3
11,3
10,8
10,8
12 месяцев
13,9
13,9
12,7
12,7
24 месяца
12,2
12,2
11,4
11,4
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