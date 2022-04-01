КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального банка Республики Казахстан остался без изменений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Апрель
|
Май
|
Апрель
|
Май
|
Несрочные депозиты
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
13,5
|
13,5
|
13,0
|
13,0
|
6 месяцев
|
13,5
|
13,5
|
13,0
|
13,0
|
12 месяцев
|
13,5
|
13,5
|
13,0
|
13,0
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
6 месяцев
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
12 месяцев
|
14,9
|
14,9
|
13,7
|
13,7
|
24 месяца
|
12,2
|
12,2
|
11,4
|
11,4