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КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Апреля 2022, 20:06
КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального банка Республики Казахстан остался без изменений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам.


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Апрель

Май

Апрель

Май

Несрочные депозиты

13,0

13,0

13,0

13,0

Срочные депозиты

3 месяца

13,5

13,5

13,0

13,0

6 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

12 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

14,0

14,0

13,5

13,5

6 месяцев

14,0

14,0

13,5

13,5

12 месяцев

14,9

14,9

13,7

13,7

24 месяца

12,2

12,2

11,4

11,4

Нацбанк Казахстана   Банки   Экономика   КФГД   Тенге   Финансы  
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