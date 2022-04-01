КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального банка Республики Казахстан остался без изменений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам.