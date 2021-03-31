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    11:00, 31 Март 2021 | GMT +6

    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на май 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на май 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

    Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального Банка.

    Ставки по долгосрочным депозитам, за исключением сберегательных вкладов на 24 месяца, которые зависят от рынка, также не изменились.

    Незначительное снижение ставок по сберегательным вкладам на 24 месяца обусловлено сохранением отрицательной динамики рыночных ставок по ним.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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