КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на март 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на март 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными.

В результате продолжающегося сокращения фактических рыночных ставок банков в сторону незначительного снижения были пересмотрены максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 24 месяца.