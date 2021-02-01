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    12:34, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на март 2021 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на март 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка. Ставки по срочным депозитам, которые зависят от рынка, также останутся неизменными.

    В результате продолжающегося сокращения фактических рыночных ставок банков в сторону незначительного снижения были пересмотрены максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам на 24 месяца.


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