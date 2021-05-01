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    10:00, 01 Май 2021 | GMT +6

    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на июнь 2021 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Учитывая, что расчет максимальных ставок по краткосрочным депозитам в тенге напрямую зависит от величины базовой ставки Национального банка, которая в апреле 2021 года была сохранена на уровне 9,0%, максимальные ставки по таким депозитам в июне не изменились.

    Ввиду отсутствия активности на рынке срочных депозитов со сроками 12 и 24 месяцев, максимальные ставки по ним также были сохранены на прежнем уровне.

    Рынок сберегательных вкладов остается привлекательным для вкладчиков по причине высокой доходности по таким вкладам. Наиболее популярны сберегательные вклады сроком на 1 год, в связи с чем, ставки по ним остались на прежнем уровне. Однако по сберегательным вкладам на 24 месяца ставки были незначительно снижены ввиду сохранения отрицательной динамики рыночных ставок по таким вкладам на рынке.


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