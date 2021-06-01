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    10:46, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на июль 2021 года

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального Банка Казахстана, которой они соответствуют.

    Максимальные ставки по долгосрочным срочным и сберегательным депозитам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка.

    При этом самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14%.



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