КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на июль 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального Банка Казахстана, которой они соответствуют.

Максимальные ставки по долгосрочным срочным и сберегательным депозитам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка.

При этом самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14%.



