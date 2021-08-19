КФГД на 85% исполнил обязательства перед вкладчиками АО «Capital Bank Kazakhstan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – КФГД выплатил вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan» более 1,4 млрд тенге, что составляет 85% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выплата гарантийного возмещения продлится до 3 июля 2022 года включительно. КФГД рекомендует вкладчикам, еще не обратившимся за получением гарантийного возмещения, подойти в любое отделение банка-агента и заполнить заявление на выплату.

Заявления на получение гарантийного возмещения принимаются банком-агентом не только в городах Нур-Султан и Алматы, но и в других населенных пунктах Казахстана, информация доступна на официальном сайте – www.eubank.kz.

Напомним, что выплата возмещения производится в пределах суммы остатков по депозитам в АО «Capital Bank Kazakhstan» с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии, но:

не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;

не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;

и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии – 25 июня 2021 года).

При наличии у вкладчика АО «Capital Bank Kazakhstan» двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом установленных лимитов по каждому виду депозита, к примеру, по депозиту в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Выплата гарантийного возмещения осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.